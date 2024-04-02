Російські війська атакували Дніпро — 13 постраждалих
- Автор:
- Софія Телішевська
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Konstantin Sutyagin
Російській війська вдень 2 квітня атакували ракетами Дніпро. Наразі відомо про 13 постраждалих. Серед них п’ятеро – діти.
Медики та інші служби працюють, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.
«Деталі уточнюють. Після відбою буде інформація. Зараз нічого ніде не викладаємо», — наголосив керівник ОВА.
Під час атаки зазнав пошкоджень один із закладів освіти.
«На щастя, в момент удару всі діти були в укритті. Це вберегло здоров’я та, можливо, й життя хлопців і дівчат», — додав Лисак.