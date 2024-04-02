Російські війська атакували Дніпро — 13 постраждалих

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Konstantin Sutyagin

Російській війська вдень 2 квітня атакували ракетами Дніпро. Наразі відомо про 13 постраждалих. Серед них п’ятеро – діти.

Медики та інші служби працюють, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

«Деталі уточнюють. Після відбою буде інформація. Зараз нічого ніде не викладаємо», — наголосив керівник ОВА.

Під час атаки зазнав пошкоджень один із закладів освіти.

«На щастя, в момент удару всі діти були в укритті. Це вберегло здоров’я та, можливо, й життя хлопців і дівчат», — додав Лисак.