Увʼязнені в Нью-Йорку подали до суду, щоб отримати можливість спостерігати за сонячним затемненням

Новини

Ayman Yaqoob / Anadolu Agency via Getty Images

Увʼязнені зі штату Нью-Йорк подали до федерального суду на Департамент виконання покарань через рішення закрити вʼязниці під час повного сонячного затемнення 8 квітня. Позивачі кажуть, що це рішення не дозволяє їм брати участь у «релігійно значущій події».

Про це пише Associated Press.

Позивачі — шестеро чоловіків різного релігійного походження, яких утримують у виправній установі у Вудборні. Серед них баптист, мусульманин, адвентист сьомого дня, атеїст і двоє послідовників сантерії. Вони кажуть, що рішення закрити вʼязниці порушує їхнє конституційне право сповідувати свою релігію.

«Сонячне затемнення — це рідкісне природне явище, яке має велике релігійне значення для багатьох», — зазначили вони в позові.

Позивачі також додають, що явище, схоже на сонячне затемнення, описують у біблійних уривках про розпʼяття Ісуса, а у священних ісламських творах схоже явище описане в уривку про смерть сина пророка Мухаммеда. Тож затемнення, яке востаннє у США бачили у 2017 році і яке не буде видно в країні до 2044 року, «вимагає збору, святкування, поклоніння і молитви».

Один із позивачів — атеїст — минулого місяця отримав спеціальний дозвіл спостерігати за затемненням в окулярах, але це було до того, як видали загальносистемне блокування. Для інших чотирьох позивачів постановили, що сонячне затемнення не є святим днем в їхніх релігіях, тож дозволу вони не отримали. Ще один позивач досі чекає на відповідь.