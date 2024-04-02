У Фінляндії 12-річний учень влаштував стрілянину в школі — є жертви

Новини

Reuters

У Фінляндії в школі Viertola міста Вантаа, що впритул до столиці Гельсінкі, 12-річний учень влаштував стрілянину. Він застрелив однолітка й серйозно поранив ще двох хлопців.

Про це пише Helsingin Sanomat.

Стрілянина трапилась зранку 2 квітня. Причини атаки невідомі. Стрільця затримали зі зброєю, яка належить його близькому родичу. Від отриманих травм один з учнів школи помер на місці.

Поліція розслідує інцидент як вбивство та два замахи на вбивство. Жертвам і підозрюваному по 12 років — поліція припускає, що вони навчалися в одному класі. Вони фіни. Поки що поліція не знає, що стало причиною для нападу, і не має інших підозрюваних у стрілянині.

Оскільки нападнику не виповнилося 15 років, під вартою його не триматимуть і передадуть працівникам соцсфери.

У школі Viertola навчається близько 800 учнів і працює близько 90 людей персоналу. Вона має два навчальні корпуси — Liljatie і Jokiranta. Стрілянина сталась у другому (на схемі — із зеленим дахом).

Президент Фінляндії Александр Стубб сказав, що шокований тим, що сталося у Вантаа. Він висловив найглибші співчуття родині загиблого школяра і побажав сил для одужання постраждалим.