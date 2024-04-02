Дослідження: До 2531 року всі японці матимуть однакове прізвище — Сато

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Учені кажуть, що до 2531 року всі японці можуть мати однакове прізвище — Сато, адже всі інші зникнуть. Усе через закон, який зобовʼязує подружжя мати однакові прізвища.

Дослідження провели науковці з Університету Тохоку, пише The Guardian. Це стало частиною кампанії за оновлення чинного цивільного кодексу, створеного наприкінці ХІХ століття.

Згідно з опитуванням у березні 2023 року, найбільш поширене прізвище у Японії — Сато, на нього припадає 1,5% усіх прізвищ від загального населення країни. На другому місці — прізвище Сузукі.

Керівник дослідження професор Хіроші Йошіда заявив, що якщо в Японії продовжать вимагати від молодят обирати лише одне прізвище, то вже згодом усі японці відгукуватимуться на «Сато-сан». Йошіда визнав, що його прогнози базуються на кількох припущеннях, але сказав, що ідея полягала в тому, щоб за допомогою цифр пояснити потенційний вплив нинішньої системи на японське суспільство. Він каже, що у майбутньому можливий варіант, у якому звертатися до людей доведеться за іменем чи навіть цифрою.

Згідно з підрахунками дослідника, частка японців на імʼя Сато збільшилася в 1,0083 раза з 2022 до 2023 року. Якщо припустити, що показник залишиться постійним і закон про прізвища не зміниться, приблизно половина населення Японії носитиме це прізвище в 2446 році, а в 2531 ця кількість сягне 100%.

Йошіда вважає, що окрім очевидних незручностей велика кількість однакових прізвищ призведе до підриву особистої гідності, а також втрати сімейної та регіональної спадщин.

Японія — єдина держава у світі, що вимагає від подружжя використання єдиного прізвища. У 95% випадків прізвище змінюють саме жінки. Дівоче прізвище поряд із набутим після шлюбу дозволено використовувати в окремих документах, як-от водійському посвідченні або посвідці на проживання.