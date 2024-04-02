Еміне Джапарову звільнили з посади першого заступника міністра закордонних справ

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Кабінет міністрів підтримав звільнення Еміне Джапарової з посади першого заступника міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Про це повідомив представник Кабміну в парламенті Тарас Мельничук.

Еміне Джапарова була на посаді з червня 2020 року. Наприкінці лютого 2024 року указом президента Джапарову призначили постійним представником України при міжнародних організаціях у Відні.

До цього вона працювала першим заступником міністра інформаційної політики, радницею міністра з питань інформаційної політики щодо Криму, журналісткою «Радіо Свобода», продюсеркою програм з історії кримських татар «Тугра» та з кримськотатарської мови «Еліфбє», заступницею головного редактора проєкту «Крим.Реалії» та на інших посадах.

У липні 2020 року президент призначив Джапарову головою Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

Еміне Джапарова відповідала за координацію питань політичної та публічної дипломатії, співпраці з міжнародними організаціями, питань міжнародного права, виконання і дотримання міжнародних договорів України. Також вона координувала діяльність Державної установи «Український інститут», роботу «Кримської платформи».