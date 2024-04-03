Google запрошує на нову програму з основ кібербезпеки для бізнесу

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Компанія Google запускає в Україні нову безкоштовну онлайн-програму «Безпечніше з Google: основи кібербезпеки для бізнесу». Програма стартує 9 квітня.

Курс складається з 4 навчальних тренінгів, бізнес-кейсу від Kitsoft Ukraine та додаткових консультацій. Кожен тренінг містить практичний блок. Тренери курсу — експерти з кібербезпеки ISSP, фахівці та інструктори інформаційної безпеки Cyber School та CyberUnit Technologies.

Що отримають учасники:

практичні знання про кібергігієну;

як розпізнавати кібератаки;

як створювати систему кіберзахисту для бізнесу;

як ефективно використовувати штучний інтелект, щоб протидіяти кіберзагрозам;

можливість скористатися досвідом провідних українських експертів і підприємств.

Детальна інформація про програму «Безпечніше з Google: основи кібербезпеки для бізнесу» та реєстрація за посиланням. Програму розробили за підтримки Міністерства цифрової трансформації України, національних проєктів «Дія.Бізнес» та «Дія.Освіта», Національного координаційного центру кібербезпеки, платформи «Кібер Дія», ISSP, Cyber School та CyberUnit Technologies.