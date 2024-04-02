Google видалить записи про пошукові запити в режимі «інкогніто». Компанію звинувачували у порушенні конфіденційності

Новини

Videvo

Google погодилася видалити мільярди записів про пошукові запити людей через режим «інкогніто». Компанія зробить це у рамках врегулювання судового позову: Google звинувачували у порушенні конфіденційності користувачів, бо браузер зберігав історію пошуку в анонімній вкладці.

Про це повідомляє BBC.

Груповий позов проти Google подали у США ще в 2020 році. Позивачі стверджували, що браузер продовжує «відстежувати, збирати та ідентифікувати дані користувачів», навіть коли вони відкривають нове вікно анонімного перегляду.

У позові посилалися на закон США про прослуховування, вказуючи, що Google зберігає історію переглядів. Позивачі заявляли, що компанія має відшкодувати моральні збитки мільйонам людей, які користувалися режимом інкогніто: не менше ніж $5 тисяч кожному, загалом — $5 мільярдів.

Спершу Google намагалася відхилити позов, стверджуючи, що попереджала користувачів про збір даних — нібито при кожному відкритті режиму «інкогніто» зʼявлялося сповіщення, що браузер не зберігає дії користувачів, але їх може бути видно сайтам.

Проте відхилити позов компанії не вдалося — у серпні 2023 року в суді заявили, що пошуковик Google ніколи не повідомляв своїм користувачам, що збір даних продовжується навіть у режимі анонімного перегляду.

Зрештою Google погодилася владнати позов, утім претензії досі заперечує. Спершу компанія оголосила, що тестує автоматичне блокування сторонніх файлів cookie, які допомагають відстежувати активність користувачів Google Chrome. За умовами мирової угоди, ця функція працюватиме пʼять років.

Компанія вже внесла відповідні зміни до своєї політики й роботи режиму «інкогніто» — не лише у США, але й за межами.

Напередодні Google також погодилася видалити «сотні мільярдів» зібраних компанією записів даних анонімного перегляду.

«Ми раді врегулювати цей позов, який ми завжди вважали безпідставним. Ми раді видалити старі технічні дані, які ніколи не були повʼязані з користувачем та ніколи не використовувалися для будь-якої форми персоналізації», — заявив речник Google Хорхе Кастанеда, зазначивши, що компанія не відшкодовуватиме жодних збитків.

Утім, під час судів виявили документи, в яких співробітники Google описували режим «інкогніто» як «фактично брехню» і «заплутану кашу».