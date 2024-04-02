Правоохоронці викрили організовану групу на чолі з ексрадником ОП — йдеться про заводоління 95 млн грн «Укрзалізниці»

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Спеціальна антикорупційна прокуратура й Національне антикорупційне бюро викрили організовану групу на чолі з колишнім радником Офісу президента. Правоохоронці закидають групі заволодіння 94,8 мільйона гривень при закупівлі трансформаторів під час воєнного стану.

Про це пише пресслужба САП.

Слідство встановило, що організовану групу створили у 2021 році, щоб контролювати гроші «Укрзалізниці». Протягом червня – грудня 2022 року керівник групи через підконтрольних посадовців УЗ обрав компанію-постачальника силових трансформаторів.

За даними з джерел «Слово і Діло», організатором групи став колишній позаштатний радник ОП Артем Шило.

Ця компанія, за даними САП і НАБУ, постачала товари за завищеною вартістю. Пропозиції інших учасників тендеру з вигіднішими цінами відхилили за допомогою листа «Щодо загроз державній безпеці».

Зазначається, що ексрадник Офісу президента проігнорував громадянство контролера компанії та його звʼязки з рф.

Трансформатори закуповували через фірму-прокладку у виробника, яким частково володіли компанії з росії, а потім їх перепродували «Укрзалізниці» за вдвічі вищою ціною. Тому УЗ зазнала збитків на 94,8 мільйона гривень.

Правоохоронці затримали організатора групи, співорганізатора та двох учасників. Попередньо їм кваліфікують статтю 191 ККУ — привласнення й розтрату чужого майна (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України).