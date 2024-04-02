Сили ППО за ніч збили девʼять ударних дронів

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Уночі 2 квітня російське військо атакувало Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 та десятьма ударними безпілотниками Shahed. Силам ППО вдалося збити девʼять дронів.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Російські окупанти запустили ракету Х-59 з повітряного простору тимчасово окупованих територій Запорізької області, а дрони — з мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук / Telegram

Усі девʼять безпілотників оборонці неба збили в межах Дніпропетровської області. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак уточнив, що дрони знищували в Дніпрі та Дніпровському, Нікопольському, Павлоградському, Синельниківському, Камʼянському районах.

У Дніпрі через падіння уламків виникло два займання, які оперативно загасили. Там пошкоджені двоповерхова будівля та пожежна частина. Люди не постраждали.

У Силах оборони півдня додали, що росіяни цілилися в енергетичну інфраструктуру Дніпропетровської і Кіровоградської областей. В останній через атаку пошкоджений енергообʼєкт. Пожежу на ньому ліквідували. Без постраждалих. Наслідки пошкодження уточнюються.