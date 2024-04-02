Генштаб: росія залишилася ще без 12 танків і 30 артилерійських систем

Новини

Telegram / Володимир Зеленський (Президент України)

Протягом минулої доби між Силами оборони України й російським військом відбулося 71 бойове зіткнення. Останнє втратило 12 танків, 29 бойових броньованих машин і 30 артилерійських систем.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Українські війська відбили атаки російських окупантів на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Оріхівському, Херсонському напрямках.

За добу доби авіація Сил оборони завдала ударів по пункту управління та семи районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Підрозділи ракетних військ уразили наземну станцію управління БпЛА, засіб протиповітряної оборони, дві станції РЕБ, склад боєприпасів та район зосередження особового складу росіян.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Російські війська завдали восьми ракетних та 93 авіаційних ударів, здійснили 126 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.