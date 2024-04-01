У МЗС росії працюють над питанням зняття з «Талібану» статусу терористичної організації

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Міністерство закордонних справ і Міністерство юстиції росії разом з іншими відомствами опрацьовують питання виключення «Талібану» з переліку терористичних організацій.

Про це пише Meduza.

Фінальне рішення, чи зняти з «Талібану» цей статус, ухвалить найвище політичне керівництво росії, зазначили в МЗС.

Перед цим спеціальний представник президента росії в Афганістані Замір Кабулов повідомив російським державним медіа, що представників «Талібану» запросили на форум «росія — Ісламський світ», який відбудеться з 14 до 19 травня в Казані.

У росії афганський рух «Талібан» визнали терористичною організацією у 2003 році, коли його таким визнала Рада безпеки ООН.

Очільник Кремля путін ще три роки тому заявляв, що «росія наближається до рішення» про виключення «Талібану» зі списку терористичних організацій, але за умови, що це зробить і ООН.

Талібан (з мови пушту — студенти) — ісламістський рух в Афганістані, що виник у 1990-х роках після виведення з країни радянських військ. Від початку проповідував сувору форму сунітського ісламу. Ще до повного приходу до влади на підконтрольних територіях таліби встановлювали суворі тлумачення шаріату (законів ісламу), включно з розправами за їх порушення.