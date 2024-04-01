Кабмін заборонив виселяти вразливі групи переселенців із тимчасового житла на час війни

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Катерина Бандус / «Бабель»

Кабінет міністрів України заборонив виселяти із житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб із вразливих категорій на час дії воєнного стану та протягом пів року після його припинення чи скасування.

Про це сьогодні повідомила пресслужба уряду.

29 березня Кабмін вніс зміни до Порядку формування фондів житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, затвердженого 29 квітня 2022 року.

Проєкт відповідного документа розробило Міністерство реінтеграції окупованих територій на виконання вимог оновленого в листопаді 2023-го закону про забезпечення прав і свобод ВПО, які стосувалися забезпечення переселенців житлом.

Як зазначають в уряді, метою цієї постанови є надання окремим категоріям внутрішньо переміщених осіб додаткових гарантій, що їх не виселять примусово із тимчасового житла в період дії воєнного стану і протягом шести місяців після його припинення або скасування.

Так, на внутрішніх переселенців, які належать до вразливих категорій громадян, не поширюватиметься обмеження щодо терміну проживання, яке передбачене абзацом 8 частини 1 статті 9 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

Згадане обмеження передбачає, що тимчасове житло надається на шість місяців з моменту взяття на облік внутрішньо переміщеної людини, водночас цей термін може бути продовжений «для багатодітних сімей, осіб з інвалідністю, осіб похилого віку».

Ще у травні 2023 року Кабмін затвердив перелік ВПО, які належать до вразливих верств населення. Йдеться про: людей з інвалідністю; людей віком понад 60 років; дітей-сиріт і позбавлених батьківського піклування; батьків, які самостійно виховують дитину; сім’ї військовослужбовців, які беруть безпосередню участь у бойових діях; багатодітні й малозабезпечені сімʼї.