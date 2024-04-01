Телескоп Hubble показав групу лише з двох галактик

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Космічний телескоп Hubble показав групу галактик Arp 72, яка включає лише дві взаємодіючі галактики — велику спіральну галактику NGC 5996 і її менший супутник (у нижньому лівому куті) NGC 5994.

Обидві галактики розташовані на відстані приблизно 160 мільйонів світлових років від Землі, а їхні ядра віддалені одне від одного приблизно на 67 тисяч світлових років. Відстань між галактиками в їхніх найближчих точках менша за 40 тисяч світлових років. Хоча ці відстані й можуть здатися величезними, з точки зору галактичного розподілу їхнє сусідство доволі затишне.

Для порівняння, відстань між нашою галактикою — Чумацьким Шляхом і його найближчим незалежним галактичним сусідом Андромедою становить близько 2,5 мільйона світлових років. А відстань між Чумацьким Шляхом і його найбільшою і найяскравішою галактикою-супутником — Великою Магеллановою Хмарою — становить близько 162 тисяч світлових років.

NGC 5996 (більша галактика) за розміром приблизно така сама, як Чумацький Шлях. Якщо взяти до уваги це і вищесказане, то стає цілком зрозумілим той факт, що розділені 40 тисячами світлових років NGC 5996 і NGC 5994 взаємодіють одна з одною.

Астрономи зазначають, що ця взаємодія може бути причиною спотворення спіральної форми NGC 5996 та затягування в напрямку NGC 5994. Це також призвело до формування у NGC 5996 дуже довгого та рідкого хвоста зірок і газу (у верхньому правому куті зображення). Такий хвіст є звичайним явищем у разі наближення двох галактик.