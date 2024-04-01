Пропагандистці рф Сімоньян повідомили про підозру через заклики до вбивства українських дітей
- Автор:
- Оля Березюк
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Служба безпеки України повідомила про підозру керівниці пропагандистського телеканалу Russia Today Маргариті Сімоньян, яка закликала вбивати українських дітей.
Про це 1 квітня повідомила пресслужба СБУ.
За даними слідства, вона однією з перших підтримала повномасштабне вторгнення рф та воєнні злочини російських окупантів.
Серед нових задокументованих злочинів фігурантки є публічні заклики Сімоньян до масового вбивства українських дітей у грудні 2023 року.
Крім цього російська пропагандистка неодноразово агітувала за продовження атак по цивільній інфраструктурі України.
Сімоньян регулярно поширює кремлівські наративи у вигляді «авторських» дописів на власному Telegram-каналі та в ефірах російських телеканалів. Насамперед мова йде про її участь у телевізійній передачі ще одного російського пропагандиста Володимира Соловйова.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Сімоньян про нову підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 2 ст. 442 (геноцид);
- ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- ст. 436 (пропаганда війни);
- ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).
Сумарно їй загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.
У березні 2023 року Сімоньян уже повідомляли про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.