Пропагандистці рф Сімоньян повідомили про підозру через заклики до вбивства українських дітей

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Служба безпеки України повідомила про підозру керівниці пропагандистського телеканалу Russia Today Маргариті Сімоньян, яка закликала вбивати українських дітей.

Про це 1 квітня повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, вона однією з перших підтримала повномасштабне вторгнення рф та воєнні злочини російських окупантів.

Серед нових задокументованих злочинів фігурантки є публічні заклики Сімоньян до масового вбивства українських дітей у грудні 2023 року.

Крім цього російська пропагандистка неодноразово агітувала за продовження атак по цивільній інфраструктурі України.

Сімоньян регулярно поширює кремлівські наративи у вигляді «авторських» дописів на власному Telegram-каналі та в ефірах російських телеканалів. Насамперед мова йде про її участь у телевізійній передачі ще одного російського пропагандиста Володимира Соловйова.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Сімоньян про нову підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України:

⁠ч. 2 ст. 442 (геноцид);

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

⁠ст. 436 (пропаганда війни);

⁠⁠ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Сумарно їй загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна.

У березні 2023 року Сімоньян уже повідомляли про підозру за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.