Генштаб заявив, що росіяни втратили ще 710 військових. На фронті було 53 зіткнення

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Reuters

Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати росіян станом на 1 квітня і розповів про поточну ситуацію на фронті.

Протягом минулої доби, 31 березня, відбулося 53 бойових зіткнення. Під ворожим артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 3 атаки окупантів в районі населеного пункту Терни, де росіяни за підтримки авіації намагалися прорвати оборону українських військ.

На Бахмутському напрямку відбили 8 атак в районах пунктів Білогорівка, Верхньокамʼянське, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка.

На Авдіївському напрямку захисники відбили 13 атак в районах пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати росіян в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка та східніше Водяного, де окупанти за підтримки авіації 22 рази намагалися прорвати оборону українських військ.

На Оріхівському напрямку окупанти провели 2 атаки на позиції захисників в районах Старомайорського та Роботиного.

На Херсонському напрямку, на лівому березі Дніпра, росіяни росіяни 2 рази атакували позиції ЗСУ.

Втрати росіян за добу

За даними Генштабу, за минулу добу (31 березня) окупанти орієнтовно втратили 710 військових (вбиті / поранені), 20 танків, 17 бронемашин і 32 артилерійські системи, один засіб ППО, 26 безпілотників, 9 крилатих ракет, 35 одиниць автотехніки і три одиниці спецтехніки.