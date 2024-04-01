Українська кіберспортивна команда NAVI перемогла у чемпіонаті світу з Counter-Strike 2

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Українська кіберспортивна команда Natus Vincere (NAVI) перемогла у чемпіонаті світу з гри Counter-Strike 2. Команда стала чемпіоном у найпрестижнішому турнірі з CS 2 — PGL Major Copenhagen 2024, що проходив у Копенгагені (Данія).

У гранд-фіналі NAVI грала з американською командою FaZe Clan і здобула перемогу з рахунком 2:1 на двох мапах з трьох. Команди грали на картах з розмінуванням бомби: Ancient, Mirage та Inferno. Першу мапу NAVI виграли з рахунком 13 на 9, на другій перемогли з 13:2, а на третій — 13:3.

За перемогу NAVI отримає $500 тисяч, а Faze — $170 тисяч.