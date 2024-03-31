Канада планує зробити контрацептиви для жінок безкоштовними

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Канада хоче забезпечити безкоштовний доступ до контрацептивів для всіх жінок репродуктивного віку, а також до ліків від діабету для мільйонів канадійців у межах першого етапу національної ініціативи з універсальної фармацевтичної допомоги.

Про це повідомила пресслужба канадського уряду.

Уряд країни зазначає, що фінансові витрати на контрацептиви та ліки для хворих на цукровий діабет є однією з найбільших перешкод для покращення доступності медицини в країні. Однак ця ініціатива, яка стане частиною майбутнього бюджету на 2024 рік, має відкрити доступ до більшості рецептурних контрацептивів і ліків від діабету.

Це означає, що кожна з понад 9 мільйонів жінок, які проживають у Канаді, матиме можливість вибрати протизаплідний засіб, що найкраще їй підходить. — незалежно від доходів. Крім того, за цим законом понад 3,7 мільйона канадійців отримають право на безкоштовний інсулін.

«Жінки повинні мати можливість вільно обирати контрацептиви, які їм потрібні, незважаючи на їхню вартість. Тому ми робимо контрацептиви безкоштовними», — наголосив премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо.

Заступниця міністра охорони здоров’я Яара Сакс наголосила, що Канада дбає про те, щоб жінки мали свободу планувати своє майбутнє і вибирати, коли вони хочуть створити сім’ю». Вона каже, що канадійці «ніколи не повинні вибирати між своїм здоров’ям і оплатою рахунків». Бюджет уряду Канади на 2024 рік хочуть подати на розгляд Нижньої палати парламенту 16 квітня.

У Канаді порахували вартість контрацептивів на одну пацієнтку щороку. Так, на пероральні протизаплідні пігулки для однієї пацієнтки потрібно близько $222, а на гормональні внутрішньоматкові спіралі — приблизно $370. Одна пігулка екстреної контрацепції в Канаді коштує близько $22.