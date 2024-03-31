CNN: Гаваї — єдиний штат США, який не підпадає під захист НАТО. Експерти кажуть, що це необхідно змінити

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Під час заснування НАТО в 1949 році Гаваї ще не були частиною США, тому не підпадають під 5 статтю Статуту Альянсу. Тобто якби якась держава напала на Гаваї в Тихому океані, наприклад на базу ВМС у Перл-Харборі, то НАТО не зобов’язане було б ставати на захист цього американського штату.

Про це пише CNN.

Президент аналітичного центру Pacific Forum у Гонолулу Девід Санторо каже, що Гаваї технічно не охоплені захистом НАТО через географічне розташування. Водночас більшість мешканців штату про це навіть не підозрюють.

«Переважно люди думають, що оскільки Гаваї є частиною США, то вони під захистом НАТО. Але відповідь прихована в назві Альянсу — Організація Північноатлантичного договору», — зазначив він.

Хоч Каліфорнія й Аляска, як і Гаваї, омиваються Тихим океаном, вони розташовані в континентальній частині США. Натомість Гаваї розташовані надто далеко від Північної Америки в Тихому океані.

Розташування Гавайських островів.

Стаття 6 Статуту НАТО обмежує географічну сферу застосування 5 статті. За статтею збройний напад на одну або більше Сторін означає збройний напад на територію будь-якої зі Сторін у Європі чи Північній Америці. А будь-які острівні території, які потрапляють під захист, повинні розташовуватися в Північній Атлантиці, на північ від Тропіка Рака.

Представник Державного департаменту США підтвердив CNN, що на Гаваї не поширюється стаття 5 Cтатуту НАТО. Однак за 4 статтею, де ідеться про те, що члени будуть консультуватися, коли «територіальна цілісність, політична незалежність або безпека» будь-якого члена є під загрозою, повинна охоплювати будь-яку гіпотетичну ситуацію, пов’язану з Гаваями.

Він також додав, що будь-яка поправка до договору щодо включення Гаваїв навряд чи досягне консенсусу, оскільки інші члени також мають території за межами кордонів, визначених у статті 5. Так, НАТО не приєдналося до війни Великої Британії з Аргентиною в 1982 році після того, як аргентинські війська вторглися на Фолклендські острови — спірну британську територію в Південній Атлантиці.

Однак деякі експерти впевнені, що за десятиліття після підписання Північноатлантичного договору часи змінилися. Сьогоднішня політична ситуація в Індо-Тихоокеанському регіоні може потребувати його переосмислення. Зокрема через те, що військові бази США на Гаваях можуть відіграти важливу роль у протидії північнокорейській агресії та підтримці будь-якої потенційної оборони Тайваню.

Старший директор Індійсько-Тихоокеанської програми зовнішньої політики та політики безпеки Тихоокеанського форуму Джон Геммінгс, каже, що виключення Гаваїв із зони захисту НАТО усуває «елемент стримування». За його словами, це дає Пекіну розуміння, що європейські члени НАТО можуть «коливатися», чи варто захищати Гаваї в разі потенційного нападу на острови.

«Чому б нам не мати цього елементу стримування у своєму розпорядженні? Чому б нам не розглянути це питання, якщо це фактично зупинить [Китай] від вторгнення на Тайвань?» —наголошує Геммінгс.

Також Геммінгс вважає, що під захист НАТО слід взяти Гуам — це тихоокеанська острівна територія США, що за понад 6 3000 км на захід від Гаваїв. На острові розташована база ВПС «Андерсен», звідки США можуть запускати свої бомбардувальники через Індо-Тихоокеанський регіон.

Водночас деякі аналітики вважають, що якби Гаваї чи Гуам атакували, то зв’язки, що існують між США та їхніми демократичними союзниками в Європі, впливали б на ухвалення спільних рішень значно більше, ніж технічна частина договору НАТО.