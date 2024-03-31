У Південній Африці до Великодня запустили акцію «Всинови яйце пінгвіна» — це допоможе вберегти їх від вимирання

Новини

Цього Великодня в Південній Африці всі охочі зможуть купити яйце, з якого вилупиться живий пінгвін. Це така інтерпретація традиції купувати шоколадні яйця з передбачуваними мотивами великодніх кроликів.

Про це пише Reuters.

Однак після купівлі забрати яйця додому не вдасться — Південноафриканський фонд охорони прибережних птахів у цей спосіб збирає пожертви для покриття витрат на вирощування пінгвінів. З початку року фонд врятував понад 200 яєць африканських пінгвінів, які перебувають під загрозою зникнення.

Африканський пінгвін — єдиний вид, який розмножується на континенті, він колись був найпоширенішим морським птахом Південної Африки. Однак у 2024 році популяція впала до менш ніж 10 тисяч гніздових пар, тобто залишився лише 1% з 1 мільйона, які існували століття тому.

Reuters

У фонді підрахували, що з нинішніми темпами вимирання африканських пінгвінів не стане до 2035 року, якщо їх не рятувати зусиллями людини. Птахам найбільше загрожує промислове рибальство, яке спустошило запаси сардин і анчоусів, від яких залежить життя пінгвінів.

«У цей час, коли всі думають про шоколадні цукерки та пухнастих зайчиків, ми б хотіли, щоб ви ... усиновили пінгвіняче яйце», — сказала волонтер Нікі Шедболт.

І додала, що для фонду охорони прибережних птахів дійсно дорого виростити пінгвіна з яйця до стану його зрілості. Цей процес займає чотири місяці.