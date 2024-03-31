Румунія і Болгарія частково приєдналися до Шенгенської зони

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Румунія і Болгарія з 31 березня офіційно приєдналися до Шенгенської зони — стали членами Шенгенської угоди. Однак поки що частково.

Про це повідомила Єврокомісія.

Відтепер шенгенські правила застосовуватимуться в Румунії і Болгарії включно з видачею шенгенських віз, а контроль на внутрішніх повітряних і морських кордонах скасується.

«Я вітаю скасування внутрішніх перевірок на повітряному та морському кордоні. Це великий успіх для обох країн. І історичний момент для Шенгенської зони — найбільшої зони вільного пересування у світі», — так відреагувала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

І Румунія, і Болгарія надалі сприятимуть зміцненню співпраці у сфері кордону та міграції, долучаться до регіональної ініціативи щодо співпраці поліції.

Тепер Раді ЄС потрібно визначити дату скасування перевірок на внутрішніх сухопутних кордонах між Болгарією, Румунією та іншими країнами Шенгенської угоди. Єврокомісія допомагатиме країнам, щоб вони стали повноцінними членами Шенгенської угоди.

Рішення прийняти країни в Шенгенську зону сприятиме розвитку подорожей, торгівлі та туризму Румунії й Болгарії.