Українські хакери зламали понад 100 російських сайтів і отримали десятки терабайтів секретних даних. Збитки оцінюють у понад $12 млрд

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Brian Klug / Flickr

Хакерське угруповання UA25 отримало доступ до понад 100 російських сайтів за декілька хвилин.

Про це повідомили в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України (СтратКом ЗСУ).

Зокрема, українські хакери змогли проникнути в сервера критично важливої інфраструктури та отримати десятки терабайтів засекреченої інформації.

Хакерська атака завдавала збитків росії більш як на $12 мільярдів. На відновлення серверів та інформації піде велика кількість часу і ресурсів, зазначили в СтратКомі.