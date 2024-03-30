У Білій Церкві стався вибух у квартирі. Є жертви
- Автор:
- Олександра Амру
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У місті Біла Церква під Києвом вибухнув невідомий предмет у квартирі на третьому поверсі пʼятиповерхового житлового будинку. Через це загинула одна людина, трьох вдалося врятувати, зокрема одну дитину.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій України.
Вибух зруйнував залізобетонне покриття від другого до пʼятого поверху. Пожежу ліквідували, втім, досі існує загроза руйнування конструкцій. Роботи тривають.