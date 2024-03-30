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Зеленський звільнив свого першого помічника Шефіра і ще кількох радників

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

«Бабель»

Президент Володимир Зеленський 30 березня звільнив свого першого помічника Сергія Шефіра. Він є давнім другом президента та його бізнес-партнером.

На сайті Офісу президента також зʼявились укази про звільнення: