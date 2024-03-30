Зеленський звільнив свого першого помічника Шефіра і ще кількох радників
- Автор:
- Софія Телішевська
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«Бабель»
Президент Володимир Зеленський 30 березня звільнив свого першого помічника Сергія Шефіра. Він є давнім другом президента та його бізнес-партнером.
На сайті Офісу президента також зʼявились укази про звільнення:
- позаштатного радника президента Олега Устенка;
- штатного радника Сергія Трофімова;
- позаштатного радника президента Михайла Радуцького;
- уповноваженого президента України з питань волонтерської діяльності Наталії Пушкарьової;
- уповноваженого президента України з питань забезпечення прав захисників України Альони Вербицької.