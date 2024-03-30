Аудитори уряду США оприлюднили звіти щодо використання допомоги Україні

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Управління звітності уряду США (U.S. GAO), яке відповідає за внутрішній аудит уряду, оприлюднило перші два звіти у серії відповідей на запити Конгресу щодо спрямування $113 мільярдів у відповідь на руйнівні наслідки російської війни.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Звіт стосується і допомоги у сфері безпеки, наданої за двома програмами — за програмою президентських повноважень і за Ініціативою сприяння безпеці України. Міноборони США, йдеться у звіті, створило нові організації для доставки в Україну безпрецедентного обсягу оборонної продукції в стислі терміни.

Аудит виявив, що Пентагон не має чітких вказівок щодо відстеження поставок обладнання, а дані про доставку можуть бути неточними.

«Ми дали рекомендації щодо покращення зусиль Міноборони, щоб забезпечити відстеження і належне використання обладнання американського виробництва в Україні», — сказано у звіті.

Звіти про економічну, гуманітарну та допомогу в сфері оборони й безпеки можна переглянути на сайті Управління. А також інституція радить новий вебсайт www.UkraineOversight.gov, що зосереджується на зусиллях усього уряду щодо нагляду за безпековою, економічною, гуманітарною та іншою допомогою США Україні.