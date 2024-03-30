Українські військові вночі збили девʼять із 12 дронів Shahed

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Російські окупанти минулої ночі атакували Україну ударними дронами й ракетами. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

Противник випустив 12 безпілотників Shahed-136/131 із мису Чауда (Крим), а також ударив по Донецькій області чотирма зенітними ракетами С-300/С-400.

Девʼять ворожих БпЛА знищили підрозділи мобільних вогневих груп у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін каже, що в області є кілька влучань в інфраструктурний обʼєкт.