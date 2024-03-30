Українські військові вночі збили девʼять із 12 дронів Shahed
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Російські окупанти минулої ночі атакували Україну ударними дронами й ракетами. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Противник випустив 12 безпілотників Shahed-136/131 із мису Чауда (Крим), а також ударив по Донецькій області чотирма зенітними ракетами С-300/С-400.
Девʼять ворожих БпЛА знищили підрозділи мобільних вогневих груп у межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей.
Очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін каже, що в області є кілька влучань в інфраструктурний обʼєкт.
- Російські окупанти майже щоночі атакують Україну ударними безпілотниками і регулярно завдають по території країни ракетних ударів. 29 грудня окупанти здійснили наймасованішу від початку року атаку на Україну, використавши 158 засобів повітряного нападу.