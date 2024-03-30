У березні росіяни атакували Одесу як ніколи раніше. Чому? Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 29 березня

Новини

«Бабель»

У січні й лютому росіяни по Одесі майже не били. Натомість у березні це стається ледь не щодоби. Другого березня російський дрон зруйнував 9-поверхівку, під завалами якої загинули щонайменше 12 людей. За чотири дні росіяни запустили балістику в місцевий морський порт якраз тоді, коли неподалік були Володимир Зеленський і премʼєр-міністр Греції. П’ятнадцятого березня росія влаштувала комбіновану атаку на місто ― дрони вдалося збити, однак дві балістичні ракети поцілили в район мису Великий Фонтан. Атака 22 березня пошкодила кілька важливих енергообʼєктів у регіоні, призвівши до блекаутів. Часті атаки на місто стали приводом для тих, хто адвокатує Україну за кордоном, пояснювати тим, хто затримує допомогу Києву ― наприклад, американським конгресменам ― до чого призводить це зволікання. Тимчасом Al Jazeera опублікувала матеріал про те, чому приморське місто стало ціллю активних атак росіян.

По-перше, атакувати місто росіянам зручно. Приморські населені пункти в гіршій позиції порівняно з тими, що прикриті суходолом з усіх боків: їх складно добре захистити ППО, що підвищує ризик падіння уламків на території міст. Це визнавали й офіційні українські особи, зокрема ексречник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише видання. Також Одеса доволі близько до окупованих територій: дронам потрібно кілька хвилин, щоб долетіти до міста, а ракети досягають Одеси менш ніж за хвилину. Тому країна-агресор використовує удари по Одесі для легкої помсти. Як сказав Al Jazeera представник місцевої грецької громади Спірос Бубурас, щойно Україна щось успішно знешкодить у Криму, наступного дня варто чекати російських ударів по місту.

Інша причина, пише видання, психологічна. Україна успішно знищила третину Чорноморського флоту рф, змусивши поки що цілі кораблі ховатися по східних кутках моря. У відповідь росіяни зганяють злість на славетному портовому місті. І намагаються бодай якось зашкодити роботі морського транспортного коридору, який Україна активно використовує, попри російські заяви про заборону пересуватися Чорним морем. Але значної шкоди вони тут не завдають. Та й загалом резони атакувати Одесу в росіян суто емоційні ― щоб місцева пропаганда могла згодувати населенню країни-агресора бодай якесь досягнення. Може бути, це стало можливим лише через затримку американської допомоги Україні: інакше місто мало б більше інструментів для захисту, підсумовує видання.

Також варта уваги колонка впливового автора The Washington Post Девіда Ігнатіуса про його недавню розмову з Володимиром Зеленським. У ній президент, зокрема, заявив, що удари дронів по російських НПЗ ― реакція Києва на обстріли росіянами української енергетичної інфраструктури, і вони не припиняться, поки Москва атакує наші ТЕЦ і ГЕС.

Щобудня ми старанно шукаємо найцікавіші матеріали про війну та розповідаємо про них. Ваша підтримка надихає нас робити це й далі. Допомогти «Бабелю»: 🔸 у гривні🔸 Buy Me a Coffee 🔸 Patreon🔸 PayPal: paypal@babel.ua