Президент подав декларацію про доходи за 2023 рік

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Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2023 рік. Доходи глави держави і членів його родини за рік становили 12,42 млн грн, зокрема 7,45 млн від продажу ОВДП.

Іншу частину коштів — 4,96 млн грн — становила зарплата членів родини, відсотки банку та дохід від надання нерухомості в оренду.

За рік президент отримав 336 000 гривень зарплатні.

Згідно з декларацією 2022 року доходи глави держави та членів його сімʼї становили 3,69 млн грн, а в 2021-му — 10,82 млн грн.

Збільшення доходів порівняно з попередніми двома роками Офіс президента пояснив відновленням орендних платежів.

Інших суттєвих змін у 2023 році щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів тощо не сталося.

У власності родини президента залишається два легкових автомобілі (Land Rover 2016 року й Mercedes-Benz 2014-го).