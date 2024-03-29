Президент подав декларацію про доходи за 2023 рік
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Пресслужба Офісу президента України
Президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру за 2023 рік. Доходи глави держави і членів його родини за рік становили 12,42 млн грн, зокрема 7,45 млн від продажу ОВДП.
Іншу частину коштів — 4,96 млн грн — становила зарплата членів родини, відсотки банку та дохід від надання нерухомості в оренду.
За рік президент отримав 336 000 гривень зарплатні.
Згідно з декларацією 2022 року доходи глави держави та членів його сімʼї становили 3,69 млн грн, а в 2021-му — 10,82 млн грн.
Збільшення доходів порівняно з попередніми двома роками Офіс президента пояснив відновленням орендних платежів.
Інших суттєвих змін у 2023 році щодо активів, нерухомого майна, транспортних засобів тощо не сталося.
У власності родини президента залишається два легкових автомобілі (Land Rover 2016 року й Mercedes-Benz 2014-го).