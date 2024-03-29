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МОН оприлюднив основні аспекти вступної кампанії для аспірантів у 2024 році

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Артем Марков / «Бабель»

Міністерство освіти і науки України оприлюднило ключові аспекти вступної кампанії до аспірантури. Вона відбуватиметься на основі конкурсних випробувань, зокрема іспиту з іноземної мови.

Абітурієнти, які планують вступати до аспірантури, повинні:

Календарний план, програми та ЄВІ — єдині вступні форми як для вступників магістратури, так і аспірантури. Ознайомитися з деталями можна тут.

Вступники, які вже мають міжнародні сертифікати з іноземної мови (TOEFL, IELTS, Cambridge English, TestDaF, DELF, DALF), що підтверджують знання мови на рівні не нижче за B2, звільняються від іспиту з іноземної мови.

Ці сертифікати розглядаються як еквівалент вступного іспиту з іноземної мови на найвищий бал, інформація про міжнародний сертифікат також буде внесена до ЄДЕБО. Такі вступники можуть проходити інші вступні випробування до аспірантури і не складають ЄВІ.