Reuters: Ізраїльські удари по Сирії вбили десятки людей

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Ізраїль завдав ударів по місту Алеппо на півночі Сирії, через що загинули 38 людей включно з пʼятьма членами ліванського збройного угруповання «Хезболла».

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Після вторгнення ХАМАС Ізраїль посилив авіаудари як по Хезболлі, так і по «Корпусу вартових іранської революції», які базуються в Сирії. Іранські ставленики закріпилися на всій території Сирії, зокрема й навколо Алеппо та столиці Дамаска.

Міністерство оборони Сирії повідомило, що від ударів ізраїльських військових загинули й цивільні, і військові. Авіаудари Ізраїлю збіглися з атаками безпілотників, які запускали з провінції Ідліб, як зазначили у відомстві, «терористичні організації».

Водночас Ізраїль і «Хезболла» ведуть перестрілку на південному кордоні Лівану. Понад 270 бойовиків «Хезболли» і 50 мирних жителів загинули під час ударів Ізраїлю по південній частині Лівану. На півночі Ізраїлю загинули приблизно 12 ізраїльських військових і шість цивільних.

Зараз триває найбільша ескалація з 2006 року, коли сторони воювали протягом місця. Резолюція ООН тоді поклала край війні, але прикордонні обстріли продовжуються.