Телескоп «Хаббл» три роки досліджував майже 500 зірок. Результати

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У рамках найбільшої програми космічного телескопа «Хаббл» команда вчених та інженерів протягом трьох років збирала інформацію про майже 500 зірок. Це дало нове уявлення про формування, еволюцію і вплив зірок на космос.

Про це пише NASA.

Масштабне дослідження під назвою ULLYSES завершилося у грудні 2023 року і надало астрономам великий набір спектроскопічних даних, отриманих в ультрафіолетовому світлі. Ультрафіолет можна спостерігати лише з космосу, тому саме «Хаббл» був єдиним активним телескопом, який зміг виконати це дослідження.

Під час ULLYSES вивчали два типи молодих зірок: надгарячі масивні блакитні зірки та більш холодні червоні зірки, менші за наше Сонце.

На першому зображенні видно область зореутворення, що містить масивні молоді блакитні зірки в туманності Тарантул у галактиці Велика Магелланова Хмара. А на другому представлена художня концепція більш холодної червоної молодої зірки, яка досі збирає матеріал з диска, що її оточує і формує планети навколо.

«Я вважаю, що проєкт ULLYSES буде кардинальним і вплине на загальну астрофізику — від екзопланет до впливу масивних зірок на еволюцію галактик, а ще на розуміння найбільш ранніх етапів розвитку Всесвіту», — наголосила керівниця групи впровадження ULLYSES у Науковому інституті космічного телескопа Джулія Роман-Дюваль.

Команда ULLYSES вивчила 220 зірок, а потім поєднала ці спостереження з інформацією з архіву телескопа «Хаббла» про ще 275 зірок. Також астрономи збирали дані й від інших найбільших і найпотужніших у світі наземних і рентгенівських космічних телескопів.