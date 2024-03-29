Уночі російські війська вдарили по енергетиці України. Є пошкодження

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Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash

У ніч проти 29 березня російські війська вдарили по енергетичній інфраструктурі України. Є пошкодження теплових і гідроелектростанцій в центральному і західному регіонах України.

Про це повідомляє «Укренерго».

Загалом пошкодження енергетичної інфраструктури зафіксували в Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській та Чернівецькій областях. У деяких регіонах застосовані аварійні відключення.

За даними МВС, одразу після ракетного обстрілу по медичну допомогу звернулись 6 людей, зокрема одна дитина.

ДТЕК повідомляє, що окупанти серйозно пошкодили три теплоелектростанції. Попередньо, постраждав енергетик.

Зараз на Дніпропетровщині застосували графіки аварійних відключень світла, на Харківщині діють погодинні відключення.

Основною ціллю росіян були живі люди та обʼєкти критичної інфраструктури, повідомив голова ОВА Сергій Лисак. У Дніпровському, Криворізькому та Камʼянському районах постраждали енергооб’єкти.

Через обстріл є поранений в Камʼянському районі Дніпропетровщини. Також у Камʼянському через обстріл постраждали пʼятеро людей, серед них 5-річна дівчинка. Двох постраждалих госпіталізували. Зруйновані дачні будинки, понівечені автомобілі.

Під час масованого обстрілу України Польща піднімала в небо військову авіацію.