Антикорупційний суд заарештував депутата Сумської облради — його підозрюють у хабарництві

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Вищий антикорупційний суд узяв під варту депутата Сумської обласної ради від партії «Батьківщина» Магомеда-Шаріпа Галаєва до 24 травня. НАБУ і САП підозрюють фігуранта та його колегу Володимира Поцелуєва у пропозиції та наданні $100 тисяч неправомірної вигоди голові Сумської міської військової адміністрації Олексію Дрозденку.

Таке рішення 28 березня ухвалила слідча суддя ВАКС Лариса Задорожна, передає САП.

Депутату визначили альтернативу у вигляді застави розміром понад 3 млн грн. У разі внесення цієї суми Галаєв вийде з-під варти під низку зобовʼязань, зокрема:

прибувати за першою вимогою;

не відлучатися з міста Суми без дозволу; повідомляти про зміну місця проживання;

утримуватися від спілкування з іншим підозрюваним Поцелуєвим та свідком Дрозденком;

здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

За версією слідства, депутати Сумської облради пропонували гроші голові Сумської МВА за укрупнення лікарні шляхом приєднання до неї інших медичних установ, а також за призначення одного з депутатів на посаду головного лікаря.

Крім цього, депутати пропонували надавати посадовцю 10—20% від виділеного обсягу бюджетного фінансування новоствореного медзакладу. При передачі першого траншу у розмірі 50 тисяч доларів депутатів затримали «на гарячому».