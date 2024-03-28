Міноборони: Від початку року лише 3% російських атак вразили військові цілі

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Майже всі ракети, безпілотники та керовані бомби, які росія запустила по Україні від початку 2024 року, вдарили по цивільних цілях та інфраструктурі.

Про це заявив міністр оборони Рустем Умєров на позачерговому засіданні Ради Україна — НАТО.

За його словами, загальна вибухова потужність комбінованих авіаударів по Україні з початку року перевищує 9 кілотонн.

«Лише 3% цих російських ракет, безпілотників і керованих бомб вразили військові цілі, тоді як 97% вражали цивільну інфраструктуру. Управління верховного комісара ООН з прав людини повідомляє, що 712 з 1 804 жертв серед цивільного населення, підтверджених ООН за останні 3 місяці, спричинили ракетні атаки та атаки баражуючими боєприпасами», — зазначив міністр.

Він також нагадав про важливість надання Україні систем ППО.

«Чим більше російських ракет буде збито в українському небі, тим меншу загрозу вони становитимуть для держав-членів НАТО, які межують з Україною», — додав Умєров.

Лише за минулий тиждень рф вдарила по українських містах і громадах 190 ракетами, 140 дронами Shahed і 700 КАБами. Окупанти вивели з ладу найбільшу українську ГЕС.