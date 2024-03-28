ВАКС продовжив обовʼязки судді Верховного суду Князєву

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Вищий антикорупційний суд продовжив до 28 травня термін дії обовʼязків, покладених на колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва. Спеціалізована антикорупційна прокуратура обвинувачує його в одержанні $2,7 млн неправомірної вигоди.

Таке рішення 28 березня ухвалив ВАКС, повідомляє пресслужба САП.

Як відомо, Князєв вийшов з-під варти після внесення понад 18 млн грн застави. На нього поклали наступні обовʼязки:

прибувати на кожну вимогу, не відлучатися за межі України без дозволу;

повідомляти про зміну місця проживання та/або роботи;

утримуватися від спілкування зі свідками;

здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Нагадаємо, ВАКС розпочав розгляд справи судді Верховного суду Всеволода Князєва. За версією обвинувачення, Князєв одержав $2,7 млн неправомірної вигоди через посередника-адвоката Олега Горецького. Саму ж неправомірну вигоду надав український олігарх Костянтин Жеваго за ухвалення Верховним судом рішення на його користь щодо купівлі ним 40,19% акцій Полтавського гірничозбагачувального комбінату.

У 2022 році апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів. Аби не допустити втрати акцій, на початку березня 2023 року Жеваго вступив у змову з адвокатом Горецьким, який мав звʼязки з суддями Верховного суду.