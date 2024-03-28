Зеленський: Росія планує контрнаступ на початок літа

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ЗСУ змогли стабілізувати ситуацію на фронті, але для подальшого стримування російської армії українським військовим потрібні нові постачання озброєнь та снарядів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтервʼю CBS, яке записували у Сумській області.

«На сьогодні на сході нашої держави, де було і є небезпечніше з усіх напрямків України, ситуація стабілізована наскільки це можливо, з огляду на факт відповідної зброї та амуніції... Ситуація краща, ніж було два-три місяці тому, але важливо, що ми ділимось із партнерами усією інформацією і кажемо, що росія буде готувати контрнаступ. І це може бути кінець травня або червень», — зазначив президент.

Водночас Зеленський вважає, що українські військові можуть бути не готові до ще одного наступу рф, і партнери мають сприяти зміцненню української армії для стримування Москви.

«Ми повинні не тільки готуватися, не тільки стабілізувати [ситуацію]. Тому що партнери іноді дуже радіють, що ми стабілізували, вони «тримають за нас кулаки» і кажуть: «Окей, у вас є сила». Але ми кажемо: «Ні, нам треба зараз допомога!» Зараз для того, щоб готувати відповідні бригади, яким доведеться воювати за нашу землю, особливо в момент контрнаступу», — наголосив президент.