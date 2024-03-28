ООН вибрала Саудівську Аравію головою комісії з гендерної рівності й розширення прав жінок

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Саудівську Аравія обрали головою комісії ООН, яка має сприяти гендерній рівності та розширювати можливості жінок у всьому світі. Це засудили правозахисники через «жахливу» історію королівства з правами жінок.

Про це пише The Guardian.

Посол Саудівської Аравії в ООН Абдулазіз Альвасіл очолив Комісію зі статусу жінок (CSW) шляхом «акламації». У нього не було конкуретів, і проти нього із 45 членів ніхто не виступав.

Правозахисники назвали іронічним те, що CSW очолює країна, в якій значний розрив між правами чоловіків і жінок навіть на папері.

За словами очільниці нью-йоркського офісу Amnesty International Шерін Тадрос, Саудівська Аравія головуватиме наступного року, у 30-ту річницю Пекінської декларації, що буде знаковою подією для просування прав жінок у всьому світі.

«Той, хто головує, а тепер це Саудівська Аравія, займає ключову позицію, щоб впливати на планування, рішення, підведення підсумків і перспективу в критичний рік для Комісії. Але власний досвід Саудівської Аравії щодо прав жінок жахливий і далекий від мандата комісії», — додала вона.

Тим часом посадовці в королівстві вказують на свій закон про «особистий статус», прийнятий у 2022 році, як прогрес у правах жінок. Утім, цей закон передбачає те, що жінка повинна отримувати дозвіл чоловіка-опікуна на шлюб, має «розумно» підкорятися чоловікові, бути «слухняною», щоб зберегти фінансову підтримку. За відмову вступати в статеві стосунки з чоловіком, жити в подружньому домі або подорожувати з ним без «законного виправдання» жінку можуть позбавити фінансової допомоги.

«Країна, яка ув’язнює жінок просто тому, що вони відстоюють свої права, не має права бути обличчям головного форуму ООН з прав жінок і гендерної рівності. Влада Саудівської Аравії повинна продемонструвати, що ця честь не була абсолютно незаслуженою, і негайно звільнити всіх затриманих захисниць прав жінок, припинити чоловічу опіку над жінками та забезпечити жінкам повне право на рівність з чоловіками», — заявив директор ООН у Human Rights Watch Луї Шарбонно.

За його словами, Human Rights Watch намагалася лобіювати інші країни серед поточних 45 членів CSW, зокрема Нідерланди, Японію, Португалію та Швейцарію.