Reuters: Західні компанії втратили понад $107 мільярдів через вихід з росії

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Корпоративний вихід з росії після її вторгнення в Україну у 2022 році коштував іноземним компаніям понад $107 мільярдів у вигляді списань і втраченої вигоди.

Звіти компаній проаналізував Reuters.

Втрати зросли на третину з моменту останнього підрахунку в серпні минулого року. Це свідчить про масштаби фінансового удару по світовій економіці від російського повномасштабного вторгнення в Україну.

На думку аналітиків, компанії, які досі прагнуть вийти з росії, імовірно, зіткнуться з подальшими труднощами та будуть змушені погоджуватися на більші списання і збитки.

Росія вимагає знижки щонайменше 50% на продаж іноземних активів і постійно посилює вимоги до виходу компаній.

Продажі активів компаній Shell, HSBC, Polymetal International і нідерландської Yandex N.V. цьогоріч оголосили на загальну суму майже $10 мільярдів зі знижками до 90%. Минулого тижня компанія Danone заявила, що отримала дозволи регуляторних органів на продаж своїх російських активів, зазнавши загальних збитків на $1,3 мільярда.

З росії вийшли приблизно тисяча компаній. Сьогодні ще одна компанія заявила про свій вихід з ринку рф — найбільший у світі концерн з виробництва цегли Wienerberger продав свої російські заводи.

Утім, сотні великих компаній, зокрема Mondelez International, PepsiCo, Auchan, Nestle, Unilever і Reckitt, досі працюють або ведуть бізнес у росії. Багато хто з них стикається з бюрократичними перешкодами під час спроби піти. Водночас деякі виробники товарів повсякденного вжитку утрималися від повного виходу з росії, стверджуючи, що «звичайні росіяни покладаються на їхню продукцію».