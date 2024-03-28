Київ посилює заходи безпеки через збільшення ракетних атак і загрозу проникнення диверсійних груп

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У Києві невідкладно опрацюють посилення заходів безпеки на тлі ризиків активізації ракетних ударів з боку росії та загрози проникнення в місто російських диверсійних груп з агентів спецслужб рф.

Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, відбулося засідання Ради оборони міста Києв, на якому ухвалили низку рішень. А саме:

невідкладно опрацювати питання проведення в подальшому масових заходів у Києві;

переглянути роботу громадського транспорту, проведення спортивних, культурних, освітніх, медичних і розважальних заходів;

усім силовим і військовим структурам Києва відповідно до своїх повноважень посилити увагу до місць скупчення людей, забезпечити дотримання публічної безпеки й порядку в столиці;

усім відповідальним структурам і балансоутримувачам захисних споруд цивільного захисту забезпечити постійний доступ населення до укриттів і пунктів незламності.

Окремо проводять моніторинг у соцмережах для виявлення дезінформації та провокацій у столиці.

Влада просить киян і гостей столиці не піддаватись паніці, оскільки це превентивні заходи.