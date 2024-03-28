Уночі ППО збила 26 із 28 Shahed. Ще російські війська запускали ракети

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У ніч проти 28 березня українська ППО збила 26 із 28 дронів Shahed у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Також російські війська вдарили трьома крилатими ракетами Х-22, протирадіолокаційною ракетою Х-31П і зенітною керованою ракетою С-300.

У Запоріжжі від нічної атаки дронів постраждали дві жінки. Голова ОВА Іван Федоров повідомив, що уламки ворожих беспілотників спричинили займання житлових будинків у приватному секторі — пожежу оперативно загасили.

Також російські війська атакували Дніпропетровщину. Нікопольщину чотири рази обстріляли з важкої артилерії, поцілили й дроном-камікадзе. Осколкові поранення отримали 65-річний чоловік і 53-річна жінка. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості, пише очільник ОВА Сергій Лисак.

Під нічним ударом опинився й Харків, повідомив мер міста Ігор Терехов. У Київському районі пошкодило ресторан, а в сусідньому будинку вибило шибки. Деталі атаки уточнюють.