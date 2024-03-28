CША просять Україну не атакувати російські НПЗ, однак це суперечить військовій логіці. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 27 березня

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«Бабель»

Прохання від Білого дому до Києва не бити безпілотниками по російських нафтопереробних заводах фактично означає прохання не бути настільки ефективними у війні з росією, пишуть у колонці на The Hill колумніст Майкл Тот і колишній офіцер військової розвідки з 30-річним стажем Джонатан Світ. Вони запевняють, що Джо Байдена лякає імовірне підвищення ціни на бензин через нібито спричинене обстрілами подорожчання нафти. І щоб утримати верхній поріг ціни на рівні $85 за барель, у Адміністрації американського президента закликають Київ не атакувати. Цей крок колумністи вважають дивним із двох причин.

По-перше, чомусь у 2022-му те ж подорожчання пального було подане як «податок на путіна» й сприйнялось американцями як справедливий результат розвʼязаної диктатором великої війни. Чому тепер, у рік виборів, варто змінювати політику й бути проти «податку на Зеленського», котрий змушений чинити так задля знесилення агресора й припинення війни? Автори статті не вважають це правильним рішенням.

Так само прохання Білого дому є помилковим з точки зору військової стратегії. Росіян потрібно позбавити логістичних можливостей, що означає атаки по виробництву пального, на якому працює армія. Це точно те саме, що намагались робити росіяни на початку повномасштабної війни в Україні, бʼючи по нафтопереробних заводах і резервуарах пального. І це те, що робили союзні війська під час Другої світової війни, почавши з НПЗ у румунському Плоєшті у 1942 році й не припиняючи до самої капітуляції Німеччини. Руйнування нафтопереробних потужностей нацистів відчутно допомогло союзникам перемогти у війні, адже це знекровило армії німців та їхніх союзників.

Зараз росіяни безперешкодно атакують цивільну інфраструктуру в глибині української території. Американці зволікають із наданням допомоги в принципі, не кажучи про далекобійні високоточні ракети, про які давно й наполегливо просить Київ. Союзники запевняють, що стоятимуть з Україною до перемоги ― однак як досягти цієї перемоги, вони не знають, пишуть Джонатан Світ і Майкл Тот. А от Україна знає і робить для цього ефективні кроки. То чи дійсно питання рейтингів Джо Байдена зараз важливіше за успішність України у війні ― риторично запитують автори колонки.

Також варті уваги матеріал CNN про життя у прикордонних поселеннях Сумщини після інтенсифікації російських обстрілів та публікація таблоїда Daily Mirror про британців, які зараз воюють за росію (це кілька людей ― наприклад, засуджений бандит і підозрюваний у тероризмі комуніст).

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