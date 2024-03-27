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У Польщі почала роботу Коаліція бронетехніки для України

Автор:
Ліза Бровко
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У Варшаві відбулося перше засідання Коаліції бронетехніки на підтримку України. Ініціативу започаткували Польща і Німеччина, а підтримали її Велика Британія, Швеція та Італія.

Про це повідомило Міноборони України.

Метою Коаліції є підсилити технічний парк українського війська, забезпечити належне технічне обслуговування, ремонт зразків техніки та озброєння, наданих союзниками.

У рамках Коаліції бронетехніки створили чотири синдикати, які відповідатимуть за:

У довгостроковій перспективі країни-учасниці Танкової коаліції та Коаліції бронетехніки допоможуть Україні створити броньований парк техніки ЗСУ і налагодять з Україною промислове партнерство.