У Польщі почала роботу Коаліція бронетехніки для України
- Автор:
- Ліза Бровко
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У Варшаві відбулося перше засідання Коаліції бронетехніки на підтримку України. Ініціативу започаткували Польща і Німеччина, а підтримали її Велика Британія, Швеція та Італія.
Про це повідомило Міноборони України.
Метою Коаліції є підсилити технічний парк українського війська, забезпечити належне технічне обслуговування, ремонт зразків техніки та озброєння, наданих союзниками.
У рамках Коаліції бронетехніки створили чотири синдикати, які відповідатимуть за:
- постачання озброєння та боєприпасів для західної бронетехніки;
- технічне обслуговування та ремонт;
- підготовку екіпажів і технічного персоналу;
- відпрацювання ефективної тактики застосування бронетехніки на полі бою.
У довгостроковій перспективі країни-учасниці Танкової коаліції та Коаліції бронетехніки допоможуть Україні створити броньований парк техніки ЗСУ і налагодять з Україною промислове партнерство.
- Для допомоги Україні вже створили вісім коаліцій спроможностей — Коаліцію повітряних сил, Коаліцію інтегрованої ППО та ПРО, Коаліцію артилерії, Коаліцію бронетанкової техніки та маневреності, Коаліцію морських спроможностей, ІТ коаліцію, Коаліцію розмінування і Коаліцію дронів.