У Польщі почала роботу Коаліція бронетехніки для України

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У Варшаві відбулося перше засідання Коаліції бронетехніки на підтримку України. Ініціативу започаткували Польща і Німеччина, а підтримали її Велика Британія, Швеція та Італія.

Про це повідомило Міноборони України.

Метою Коаліції є підсилити технічний парк українського війська, забезпечити належне технічне обслуговування, ремонт зразків техніки та озброєння, наданих союзниками.

У рамках Коаліції бронетехніки створили чотири синдикати, які відповідатимуть за:

постачання озброєння та боєприпасів для західної бронетехніки;

технічне обслуговування та ремонт;

підготовку екіпажів і технічного персоналу;

відпрацювання ефективної тактики застосування бронетехніки на полі бою.

У довгостроковій перспективі країни-учасниці Танкової коаліції та Коаліції бронетехніки допоможуть Україні створити броньований парк техніки ЗСУ і налагодять з Україною промислове партнерство.