У Запоріжжі школи повертають до змішаного формату навчання

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Перші 24 школи в Запоріжжі повертаються до змішаного формату навчання — вперше від початку повномасштабної війни.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами, це була ініціатива обласної адміністрації та вимога батьків школярів. Після консультацій з педагогами та правоохоронцями виконком Запорізької міської ради ухвалив рішення про змішаний формат навчання у школах Запоріжжя. Далі це рішення має затвердити Рада оборони на засіданні в найближчі дні.

Роботу в змішаному форматі зможуть розпочати тільки ті школи, де є обладнані укриття.

У Запоріжжі й Запорізькій області безпекова ситуація залишається складною через регулярні російські обстріли. Окупанти атакують населені пункти регіону ракетами, дронами, артилерією й авіацією.