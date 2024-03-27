Світовий банк виділить $1,5 мільярда на розвиток і відновлення України

Новини

Freddie Collins / Unsplash

Світовий банк виділить $1,5 мільярда Україні в межах позики на підтримку політики розвитку (DPL). Очікують, що кошти надійдуть до кінця березня 2024 року.

Про це повідомили в Мінфіні.

З цієї суми $984 мільйони нададуть під гарантії Японії, а $516 мільйонів — під гарантії Великої Британії. Гроші спрямують на підтримку держбюджету України та відновлення економіки, а також на першочергові соціальні та гуманітарні видатки.

Водночас для зниження вартості обслуговування кредитних зобовʼязань України у межах позики DPL2024 на найближчі роки з японських коштів передбачена капіталізація відсотків на $99,54 мільйона.

Міністр фінансів Сергій Марченко зазначив, що Світовий банк, Японія і Велика Британія є ключовими партнерами України, що підтримують країну від перших днів повномасштабного вторгнення рф.