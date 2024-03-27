Генштаб заявив, що росіяни втратили ще 1 030 військових і 27 артсистем

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Командування Об'єднаних Сил ЗС України / Facebook

Генеральний штаб ЗСУ назвав орієнтовні втрати росіян станом на 27 березня і розповів про поточну ситуацію на фронті. Протягом минулої доби відбулося 67 бойових зіткнень.

На Купʼянському напрямку ворог безуспішно атакував поблизу Іванівки, що на Харківщині.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 13 атак росіян поблизу Білогорівки Луганської області, Тернів, Ямполівки та Веселого, що на Донеччині. Російські війська застосовували авіацію, намагаючись пробити оборону.

На Бахмутському напрямку відбили 7 атак росіян в районі Іванівського, Богданівки й Кліщіївки, а на Авдіївському — 9 атак біля Бердичів, Семенівки, Невельського та Первомайського Донецької області.

На Новопавлівському напрямку російські війська 26 разів штурмували позиції ЗСУ за допомогою авіації. Наші військові тримають позиції біля Новомихайлівки, Георгіївки й Урожайного.

На Оріхівському напрямку російська війська 7 разів атакували українські позиції біля Старомайорського Донецької області, Роботиного та Вербового на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку росіяни 3 рази намагалися атакувати поблизу Кринок. Українські оборонці тримають плацдарми на лівобережжі Дніпра.

Втрати росіян за добу

За даними Генштабу, за минулу добу (26 березня) окупанти орієнтовно втратили 1 030 військових (вбиті та поранені), 11 танків, 9 бронемашин, 27 артилерійських систем, один засіб ППО, 25 безпілотників, одну крилату ракету, 41 одиницю автотехніки і 5 одиниць спецтехніки. Загальні втрати росіян за час повномасштабного вторгнення такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 пунктах управління та 8 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки росіян. Підрозділи ракетних військ уразили один засіб протиповітряної оборони, одну артсистему й один склад боєприпасів противника.