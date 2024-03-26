Майк Джонсон став палким прихильником України ― але лише на словах. Огляд матеріалів іноземних медіа 25 березня

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«Бабель»

The New York Times розповідає про спроби спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона викрутитись у ситуації, коли частина його партії відкрито опонує допомозі Україні, а більшість американців та західних лідерів наполягаютьє, що виділити гроші Києву потрібно якнайшвидше. У результаті на зустрічах Джонсона з громадськістю так чи інакше виринає тема України. Зокрема, так було на нещодавніх благодійних вечорах зі збору коштів для Республіканської партії. На такій зустрічі у штаті Нью-Джерсі Джонсон називав путіна безумцем, погоджувався щодо необхідності допомоги Україні, ― а при згадці фрази «щоб зло перемогло, треба, щоб хороші люди нічого не робили» запевнив, що плакат із цим реченням висить у рамці в його кабінеті. «Ми не будемо цими людьми [які нічого не робитимуть]. Ми зробимо свою роботу», ― запевнив тоді Джонсон.

Зараз спікер Палати представників запевняє, що знайшов новий спосіб проштовхнути норму про допомогу Україні ― не обʼєднувати її з допомогою Ізраїлю й Тайваню, і не привʼязувати до жорсткіших заходів щодо захисту американського кордону. Натомість Джонсон пропонує голосувати за цю норму разом із дозволом експортувати американський скраплений газ. Бо нібито заборона робити це посилює залежність світу від російського газу, що, зрештою, допомагає Кремлю фінансувати свою агресію проти України. Втім, чи пройде ця норма, стане відомо вже у квітні: поки Джонсон готувався, американський Конгрес пішов на двотижневі Великодні канікули.

Критики Джонсона згадують про одну його характерну рису: казати людям те, що вони хочуть від нього чути. На початку своєї роботи спікером він спілкувався з демократами й республіканцями щодо суперечливих питань так, що обом гілкам здавалося, що він на їхньому боці. А питання потім вирішувалось у якийсь третій спосіб. Про цю особливість Джонсона згадує й Крістіна Заверуха, голова фундації Razom for Ukraine. На зустріч зі спікером, який позиціонує себе як ревний християнин, вона принесла йому плакат із анонсом молебню за Україну. Показавши пальцем на нього, Джонсон запевнив: «Я подбаю про це. Я подбаю». Тоді Заверуха надихнулась, а тепер уже не знає, що думати: від його обіцянки подбати минув уже місяць, а справа допомоги Україні не зрушила з місця, пише видання.

Також варта уваги колонка в Time про те, що удари України по російських НПЗ можуть наробити Києву проблем не лише через помсту з боку росії, а й через викликані зростанням цін на нафту й ризиками пошкодження українських газосховищ конфлікти з союзниками.

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