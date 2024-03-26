Збірна України з футболу вийшла на Євро-2024

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Збірна України перемогла у фіналі плей-оф відбору на Євро-2024 збірну Ісландії з рахунком 2:1 і зіграє на чемпіонаті влітку цього року.

Від ісландців гол забив Альберт Гудмундссон на 30-й хвилині. Згодом голи забили Віктор Циганков та Михайло Мудрик на 54-й та 84-й хвилинах відповідно.

Також на 39-й хвилині Роман Яремчук забив гол Ісландії, проте суддя після підказки від VAR скасував гол через офсайд. Аби пройти на Євро Україні була потрібна винятково перемога в основний чи додатковий час, або у серії пенальті.

Поєдинок відбувся на стадіоні «Тарчинський Арена Вроцлав». Збірна України вже вдруге грала на цьому полі.

Перед матчем організатори повідомляли, що очікують близько 34 тисяч уболівальників, з них 460 — підтримуватимуть збірну Ісландії.