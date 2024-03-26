Місія ООН має підтверджені дані про страту 32 українських військових за останні три місяці

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Моніторингова місія ООН оприлюднила 38-й звіт про ситуацію з правами людини в Україні. Місія задокументувала достовірні повідомлення про страту щонайменше 32 українських військовополонених за період з 1 грудня 2023 року до 29 лютого 2024 року.

Також експерти провели інтервʼю з 60 українськими військовими, нещодавно звільненими з полону, і встановили, що більшість з них зазнала сексуального насильства.

Полонені свідчили, що російські військові та посадовці катують полонених, зокрема застосовують побиття, електричний струм, змушують довго перебувати в незручному положенні, погрожують розстрілом або імітують його.

«Більшість військовополонених також згадує про страждання від неспроможності спілкуватись зі своїми родинами, а також відсутність задовільного харчування та медичної допомоги», — зазначає голова Місії Даніель Белль.

Моніторингова місія наводить також дані про інтервʼю з 44 російськими військовополоненими, які, хоча й не заявляють про катування в офіційних місцях утримання, давали «свідчення про катування та жорстоке поводження в місцях їх тимчасового перебування після евакуації з поля бою».

Звіт Місії містить й інформацію про насильство російської адміністрації щодо жителів окупованих територій України. Зокрема, йдеться про вбивства цивільних, свавільні затримання та обмеження свободи висловлення поглядів.

«Упродовж тримісячного періоду кількість жертв серед цивільного населення лишалась високою: через насильство, повʼязане з конфліктом, загинуло 429 цивільних осіб, ще 1 374 особи були поранені. Значна інтенсифікація обстрілів снарядами та баражуючими боєприпасами з боку рф у період з кінця грудня по січень призвела до різкого збільшення кількості втрат серед цивільного населення у віддалених від лінії фронту районах», — підсумовують автори документа.

За даними ООН, загальна кількість встановлених втрат серед цивільних в Україні «лишається співставною з кількістю втрат за попередній період».