Організатори «Євробачення-2024» оголосили порядок виступів. Україна співатиме пʼятою
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Дует виконавиць від України аlyona аlyona & Jerry Heil виступлять під номером 5 у першому півфіналі міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2024» 7 травня.
Про це ідеться в повідомленні «Суспільного».
Як повідомлялося, 68-й конкурс «Євробачення» у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал «Євробачення-2024» проведуть на стадіоні Malmö Arena в суботу, 11 травня. Півфінали, у першому з яких візьмуть участь і представниці України, відбудуться 7 і 9 травня.