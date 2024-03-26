Організатори «Євробачення-2024» оголосили порядок виступів. Україна співатиме пʼятою

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Дует виконавиць від України аlyona аlyona & Jerry Heil виступлять під номером 5 у першому півфіналі міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2024» 7 травня.

Про це ідеться в повідомленні «Суспільного».

Як повідомлялося, 68-й конкурс «Євробачення» у травні 2024 року прийматиме шведське місто Мальме. Гранд-фінал «Євробачення-2024» проведуть на стадіоні Malmö Arena в суботу, 11 травня. Півфінали, у першому з яких візьмуть участь і представниці України, відбудуться 7 і 9 травня.