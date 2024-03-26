На аукціоні продали культові двері з фільму «Титанік» за майже $720 тисяч

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На акціоні Heritage Auctions Treasures from Planet Hollywood продали культові двері з фільму «Титанік» Джеймса Кемерона, які врятували Розу Доусон Келверт (Кейт Вінслет).

Про це пише The Hollywood Reporter.

Двері з бальсового дерева купили за $718 750. Їх на аукціоні описали як вишукану конструкцію, що «насправді була частиною дверної коробки над входом у лаунж першого класу корабля».

Heritage Auctions Treasures from Planet Hollywood

Heritage Auctions Treasures from Planet Hollywood

Також продали шифонову сукню Кейт Вінслет, яку вона надягала під час останнього акту фільму. Її вартість склала $125 тисяч.

Heritage Auctions Treasures from Planet Hollywood

Премʼєра фільму Джеймса Кемерона «Титанік» відбулася наприкінці грудня 1997 року. Стрічка перетворила молодих акторів Кейт Вінслет і Леонардо Ді Капріо на суперзірок, а ще встановила чимало рекордів і загалом стала однією з найвідоміших у світі.