В американському штаті Меріленд судно врізалося в міст — він обвалився

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У місті Балтімор (штат Меріленд, США) вантажне судно під прапором Сінгапуру врізалося в міст Френсіса Скотта Кі. Міст частково зруйнований.

Про це пише The New York Times.

Берегова охорона отримала повідомлення про зіткнення о 01:27 за східним часом. Судно Dali завдовжки майже 290 метрів врізалося в опору мосту, після чого стався обвал.

Наразі рятувальники шукають близько 20 людей, які впали у річку під час обвалу.

Платформа з відстеження руху суден MarineTraffic показала, що однойменний контейнеровоз під прапором Сінгапуру зупинився під мостом вранці у вівторок, а о першій годині ночі вирушив з Балтімору в напрямку Шрі-Ланки.

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Поліція Балтимору, адміністрація порту Меріленда та офіс мера не відповіли на запити про коментарі від медіа.

Управління транспорту Меріленда о другій ночі за східним часом повідомило, що всі смуги на мосту закриті в обох напрямках через «інцидент», не уточнюючи, що відбулося.

Пізніше управління додало, що міст обвалився через зіткнення з кораблем.